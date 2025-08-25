25 de agosto de 2025
COLISÃO NA RONDON

Homem sofre acidente em Bauru, é socorrido, mas morre no PS

Por Lilian Grasiela | da Redação
Artesp/Reprodução
Fiorino chocou-se contra defensa metálica no acostamento, retornou para a rodovia e, na sequência, ingressou no canteiro central e atingiu uma canaleta
Um homem de 57 anos, que não teve a identidade divulgada, morreu, na manhã desta segunda-feira (25), no Pronto-Socorro Central (PSC), após sofrer um acidente na altura do quilômetro 350 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Bauru.

Segundo informações do site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), ele conduzia um Fiat Fiorino no sentido capital-interior, quando, por volta das 8h50, por razões a serem esclarecidas, perdeu o controle da direção.

De acordo com os dados da Artesp, o utilitário chocou-se contra defensa metálica existente no acostamento, retornou para a rodovia e, na sequência, ingressou no canteiro central e atingiu uma canaleta de concreto, onde ficou imobilizado.

O homem, que morava em Pirajuí, foi socorrido por uma unidade de resgate da concessionária consciente e encaminhado ao PSC, onde morreu por volta das 10h45. As circunstâncias do acidente e do óbito serão investigadas pela Polícia Civil.

