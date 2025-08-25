Homem sofre acidente em Bauru, é socorrido, mas morre no PS

Um homem de 57 anos, que não teve a identidade divulgada, morreu, na manhã desta segunda-feira (25), no Pronto-Socorro Central (PSC), após sofrer um acidente na altura do quilômetro 350 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Bauru.

Segundo informações do site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), ele conduzia um Fiat Fiorino no sentido capital-interior, quando, por volta das 8h50, por razões a serem esclarecidas, perdeu o controle da direção.

De acordo com os dados da Artesp, o utilitário chocou-se contra defensa metálica existente no acostamento, retornou para a rodovia e, na sequência, ingressou no canteiro central e atingiu uma canaleta de concreto, onde ficou imobilizado.