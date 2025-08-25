Homem é encontrado morto em via pública de Bauru

Um homem foi encontrado morto na calçada da quadra 3 da rua Floriano Peixoto, na Vila Falcão, em Bauru, na noite deste domingo (25). Ele ainda não foi identificado, pois estava sem documentos pessoais. Em seu bolso foi localizada apenas uma cédula de R$ 50,00, conforme consta do boletim de ocorrência (BO).

De acordo com o documento, por volta das 21h, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada ao local e constatou o óbito. Ainda segundo o BO, o médico da equipe não encontrou sinais de violência no corpo do indivíduo.

A Polícia Civil, que registrou o caso como morte suspeita, tenta identificá-lo.