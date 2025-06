Bauru: pais de bebê morto em incêndio saíram para comprar bolo

Diante da situação, é a família quem está providenciando o sepultamento do bebê, realizado em outra cidade. O desfecho, porém, poderia ter sido ainda mais trágico se os pais tivessem demorado mais cinco minutos para retornar com os doces, relataram moradores das imediações. De acordo com eles, talvez nenhuma das crianças sobrevivesse à inalação da fumaça, como aconteceu com a mais nova.

Uma das crianças sobreviventes foi transferida para o Hospital Estadual, enquanto a outra poderia ser encaminhada para o mesmo local, dependendo dos resultados dos exames realizados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), para onde foi inicialmente levada. Ambas estão sob os cuidados de funcionárias do abrigo que as acolherá após a alta hospitalar. Segundo informações extraoficiais, os pais passaram por audiência de custódia e permaneceram presos.

Os pais do bebê de um ano e meio que morreu na noite deste sábado (7), em Bauru, em decorrência de um incêndio, tinham saído de casa para comprar um bolo de aniversário. O casal, que deixou sozinhos os três filhos — os outros dois com 5 e 3 anos —, foi preso por abandono de incapaz durante a ocorrência registrada no Jardim Eldorado.

A mãe saiu da residência com a bebê nos braços, aos gritos, assim que conseguiu abrir a porta da casa em chamas. A criança, desfalecida, chegou a ser reanimada pelos bombeiros, mas não resistiu, contaram vizinhos. De acordo com eles, os outros dois filhos estavam conscientes.

Ainda segundo relatos, o incêndio provavelmente começou no banheiro ou no quarto, onde havia objetos conectados a tomadas. Suspeita-se que houve derretimento de plástico, o que pode ter atingido o colchão. As crianças, que normalmente brincavam no quintal, estavam trancadas no imóvel e, provavelmente, inalaram muita fumaça.

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para conter as chamas, que também destruíram um carrinho de bebê. O fogo, aparentemente, não chegou à sala, embora o teto do cômodo tenha ficado escurecido pela fuligem. Moradores da vizinhança contaram que só perceberam o incêndio quando a mãe abriu a porta da casa e saiu gritando com a filha no colo, pois não era possível ver a fumaça do lado de fora.