Polícia Civil prende 11 adultos e apreende adolescente em Bauru

A Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil de Bauru, com apoio de policiais civis de Marília, Tupã, Jaú e Lins, além de equipes do canil e do helicóptero Pelicano, de São Paulo, realizou uma grande operação em 20 endereços simultaneamente, nesta terça-feira (26), na comunidade São Manuel. A ação resultou na prisão de 11 adultos e na apreensão de um adolescente de 17 anos.

Todos responderão por tráfico de drogas e associação para o tráfico; três deles, também por porte ilegal de arma de fogo, e outros três, por receptação dolosa de peças de automóveis — crime que deu origem à investigação, conforme destacou o delegado titular da Deic, Marcelo Tomaz Góes.

Segundo ele, foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão. Ao todo, foram retirados de circulação quatro quilos de drogas, entre maconha, cocaína, crack e haxixe, além de itens usados na preparação dos entorpecentes, embalagens, balanças, dinheiro e três armas de fogo municiadas.