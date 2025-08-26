Polícia Civil prende 11 adultos e apreende adolescente em Bauru

A Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil de Bauru, com apoio de policiais civis de Marília, Tupã, Jaú e Lins, além de equipes do canil e do helicóptero Pelicano, de São Paulo, realizou uma grande operação em 20 endereços simultaneamente, nesta terça-feira (26), na comunidade São Manuel. A ação resultou na prisão de 11 adultos e na apreensão de um adolescente de 17 anos.
Todos responderão por tráfico de drogas e associação para o tráfico; três deles, também por porte ilegal de arma de fogo, e outros três, por receptação dolosa de peças de automóveis — crime que deu origem à investigação, conforme destacou o delegado titular da Deic, Marcelo Tomaz Góes.
Segundo ele, foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão. Ao todo, foram retirados de circulação quatro quilos de drogas, entre maconha, cocaína, crack e haxixe, além de itens usados na preparação dos entorpecentes, embalagens, balanças, dinheiro e três armas de fogo municiadas.
“A investigação teve início a partir da receptação em ferros-velhos da comunidade São Manuel, cujos responsáveis adquiriam peças furtadas de carros. Três indiciados também usavam entorpecentes como moeda de troca por essas peças. A partir daí, ampliamos a apuração para outros envolvidos e desencadeamos a operação de hoje, que exigiu um grande número de policiais civis devido às áreas de difícil acesso para nós, mas de fácil fuga para eles”, detalhou o delegado.
Marcelo Tomaz Góes acrescentou que houve duas tentativas de fuga durante a operação: um suspeito foi capturado, e o outro permanece foragido. Ele esclareceu ainda que, com a apreensão de dois celulares roubados, foi possível identificar o envolvimento do adolescente no sequestro-relâmpago contra uma mulher de 58 anos.
Conforme noticiado pelo JC/JCNET à época, o crime ocorreu no dia 7 de abril, na avenida José Vicente Aiello, no Parque das Nações, por volta das 20h30. Naquela noite, a vítima foi obrigada a transferir R$ 1 mil via Pix para uma conta dos criminosos, após ter o carro bloqueado pelo veículo dos assaltantes.