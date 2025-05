Oposição protocola pedido de CEI para apurar denúncia de desvios

Damaris diz ter operado pessoalmente o esquema em várias ocasiões, uma das quais envolvendo bens doados pela Polícia Civil. Em nota, a prefeitura afirmou que as declarações da ex-aliada são "levianas" e "sem credibilidade", frutos de "vingança".

Segundo ela, foram levados um freezer duas portas, máquina de lavar louças, aspirador de pó e dois aparelhos de televisão, objetos doados pela Polícia Civil após terem sido apreendidos pela corporação. Eles teriam sido encaminhados a uma edícula aos fundos do antigo prédio da Mipe, na rua Maria José Cordovil de Souza - a igreja hoje está situada na Zona Sul, na rua Joaquim da Silva Martha.

No domingo, o jornalista Nelson 'Itaberá', do site Contraponto, publicou entrevista com Damaris na qual ela reafirma a denúncia e apresenta novas mensagens. Uma delas exibe conversa com Elisângela do Prado, braço-direito de Lúcia Rosim. No diálogo, "Elis" diz que "as únicas coisas que vc fez no fundo que não devia foi ela quem mandou" - numa referência direta à mãe da prefeita, Lúcia Rosim, atual secretária de Assistência Social.