JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
TRÂNSITO VIOLENTO

Motociclista morre em colisão na marginal da Rondon, em Bauru

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Lilian Grasiela
Após colidir na traseira de uma caminhonete Amarok, motociclista de 37 anos foi arremessado e não resistiu
Um motociclista de 37 anos morreu, na noite desta terça-feira (23), em uma colisão com uma caminhonete ocorrida na marginal da rodovia Marechal Rondon (SP-300), sentido interior-Capital, no quilômetro 342, na altura de um posto de combustível em Bauru.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, a caminhonete, modelo Amarok, seguia do Mato Grosso para Avaré quando apresentou uma pane mecânica. O condutor, de 42 anos, contou à reportagem que parou na faixa da esquerda e sinalizou o local.

Por razões a serem esclarecidas, uma motocicleta Mottu Sport 110, que seguia atrás, acabou colidindo na traseira da caminhonete. Com o impacto, o motociclista, o entregador C.L.S., 37 anos, morador do Distrito de Tibiriça, foi arremessado por alguns metros.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas, mas a vítima teve o óbito constatado no local. Em razão do acidente, só uma das faixas foi liberada para o trânsito. A Polícia Científica foi acionada para a perícia e as causas da colisão serão investigadas.

