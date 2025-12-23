Um motociclista de 37 anos morreu, na noite desta terça-feira (23), em uma colisão com uma caminhonete ocorrida na marginal da rodovia Marechal Rondon (SP-300), sentido interior-Capital, no quilômetro 342, na altura de um posto de combustível em Bauru.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, a caminhonete, modelo Amarok, seguia do Mato Grosso para Avaré quando apresentou uma pane mecânica. O condutor, de 42 anos, contou à reportagem que parou na faixa da esquerda e sinalizou o local.

Por razões a serem esclarecidas, uma motocicleta Mottu Sport 110, que seguia atrás, acabou colidindo na traseira da caminhonete. Com o impacto, o motociclista, o entregador C.L.S., 37 anos, morador do Distrito de Tibiriça, foi arremessado por alguns metros.