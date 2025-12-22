22 de dezembro de 2025
AUTOR FUGIU

Homem de 51 anos leva facada nas costas em praça de Bauru

Por Lilian Grasiela | da Redação
Imagem ilustrativa
A Polícia Militar (PM) foi acionada, mas o homem não soube informar detalhes sobre o agressor, alegando que foi atacado pelas costas
A Polícia Militar (PM) foi acionada, mas o homem não soube informar detalhes sobre o agressor, alegando que foi atacado pelas costas

Um homem de 51 anos foi esfaqueado nas costas e no punho, na noite desta segunda-feira (22), quando estava em uma praça na rua Maria Aparecida Salgueiro Garcia, no Núcleo Habitacional Fortunato Rocha Lima, em Bauru. Ele perdeu bastante sangue, foi encaminhado ao Pronto-Socorro Central (PSC) para atendimento, e não corre risco de morte.

De acordo com o registro policial, o fato ocorreu por volta das 20h e a vítima, que não teve a identidade divulgada, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Polícia Militar (PM) foi acionada, mas o homem não soube informar detalhes sobre o agressor, alegando que foi atacado pelas costas. O caso será investigado pela Polícia Civil.

