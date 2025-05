Suéllen e Lúcia vão à Justiça contra ex-aliada e pedem R$ 60 mil

A prefeita de Bauru Suéllen Rosim (PSD) e sua mãe, a secretária de Assistência Social Lúcia Rosim, pedem na Justiça R$ 30 mil cada uma em indenização por danos morais contra a ex-comissionada do gabinete Damaris Nunes de Faria Pavan, que na última quinta-feira (15) disse ter participado de um suposto desvio de objetos doados à prefeitura para a igreja comandada pela família Rosim, Ministério Produtores da Esperança (Mipe). Na ocasião, afirmou ainda que cestas básicas foram enviadas à escola de futebol chefiada pelo pai da mandatária, Dozimar.

A prefeita e sua mãe lavraram também boletim de ocorrência (BO) denunciando crime de calúnia. Na ação, tanto Suéllen como Lúcia Rosim afirmam ser "importante destacar, com ênfase, o fato de que todas as acusações realizadas pela ré encontram-se absolutamente desacompanhadas de qualquer elemento probatório, não havendo, neste ponto, qualquer surpresa, eis que não se faz possível provar algo que efetivamente não ocorreu".

Segundo o advogado Jeferson Machado, que assina as duas ações, "a prefeita e sua família receberam com indignação e repudiam com veemência as levianas acusações e covardes ofensas perpetradas". Ainda de acordo com o advogado, "a ex-servidora Damaris será devidamente responsabilizada, civil e criminalmente, na forma da lei”.