Um adolescente de 14 anos levou um tiro nas costas, na noite desta segunda-feira (22), quando aguardava sua vez para cortar o cabelo, do lado de fora de um estabelecimento situado na rua Treze, no bairro Ferradura Mirim, em Bauru.
De acordo com o boletim de ocorrência (BO), a vítima informou aos policiais militares que o autor do disparo o havia ameaçado. Esse indivíduo chegou em uma moto Honda CG 160 prata, sacou a arma e atirou.
Ainda segundo o BO, o adolescente foi socorrido por populares antes da chegada do Samu e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Núcleo Geisel. Depois, foi transferido ao Pronto-Socorro Central (PSC), sem risco de morte até o momento.
O caso será investigado pela Delegacia de Investigações de Homicídios (DIH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru.
Outro caso
Também na noite desta segunda-feira, um homem de 51 anos foi esfaqueado nas costas e no punho enquanto estava em uma praça na rua Maria Aparecida Salgueiro Garcia, no Núcleo Habitacional Fortunato Rocha Lima, em Bauru. Ele perdeu bastante sangue, foi encaminhado ao PSC para atendimento e não corre risco de morte. O autor fugiu e está foragido.
