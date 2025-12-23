23 de dezembro de 2025
HOMICÍDIO TENTADO

Adolescente de 14 anos é baleado nas costas em Bauru 

Por Bruno Freitas | da Redação
Bruno Freitas
Caso será apurado pela Polícia Civil
Caso será apurado pela Polícia Civil

Um adolescente de 14 anos levou um tiro nas costas, na noite desta segunda-feira (22), quando aguardava sua vez para cortar o cabelo, do lado de fora de um estabelecimento situado na rua Treze, no bairro Ferradura Mirim, em Bauru.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), a vítima informou aos policiais militares que o autor do disparo o havia ameaçado. Esse indivíduo chegou em uma moto Honda CG 160 prata, sacou a arma e atirou.

Ainda segundo o BO, o adolescente foi socorrido por populares antes da chegada do Samu e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Núcleo Geisel. Depois, foi transferido ao Pronto-Socorro Central (PSC), sem risco de morte até o momento.

O caso será investigado pela Delegacia de Investigações de Homicídios (DIH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru.

Outro caso

Também na noite desta segunda-feira, um homem de 51 anos foi esfaqueado nas costas e no punho enquanto estava em uma praça na rua Maria Aparecida Salgueiro Garcia, no Núcleo Habitacional Fortunato Rocha Lima, em Bauru. Ele perdeu bastante sangue, foi encaminhado ao PSC para atendimento e não corre risco de morte. O autor fugiu e está foragido.

LEIA MAIS:
Homem de 51 anos leva facada nas costas em praça de Bauru

