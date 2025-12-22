22 de dezembro de 2025
TRÂNSITO

Uma das ruas mais perigosas de Bauru tem outra colisão frontal

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Acontecendo em Bauru/Vibe 360/Reprodução
Acidente ocorrido na noite deste domingo (21)
Acidente ocorrido na noite deste domingo (21)

Considerada uma das vias mais perigosas e mais difíceis para se trafegar em Bauru, a rua Waldemar Guimarães Ferreira, na Vila Industrial, registrou nova colisão frontal, na noite deste domingo (21). A imagem do acidente envolvendo um Ford Fiesta e um Volkswagen Gol “quadrado” (modelo antigo) circulou nas redes sociais.

Até o momento, não há informações sobre vítimas nem sobre o registro de boletim de ocorrência (BO). Quem dirige com frequência pelo local sabe que só é possível a passagem de um veículo por vez ‘túnel da malha ferroviária’ existente no trecho.

Não há sinalização que defina de quem é a preferência, ficando a critério do bom-senso dos próprios motoristas, o que não teria havido neste último caso.

