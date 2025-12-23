Na manhã desta terça-feira (23), a Comissão Especial de Inquérito (CEI) que apura denúncias sobre venda irregular de bens inservíveis e sucatas da Emdurb realizou a primeira diligência externa dos trabalhos. A vistoria teve como objetivo principal verificar os locais de armazenamento de inservíveis, especialmente das telhas danificadas após o vendaval que atingiu o Terminal Rodoviário em setembro.
Durante a diligência, o diretor de Limpeza Pública da Emdurb (DLP), Levi Momesso, afirmou de forma direta que sua própria diretoria foi responsável pela destinação e venda do material inservível. Segundo ele, as telhas retiradas do telhado “foram aparecendo aos poucos”, à medida que os reparos avançavam, e a decisão foi encaminhá-las imediatamente para o depósito com a finalidade de venda.
“A gente foi levando para o depósito para vender, justamente para não deixar armazenado aqui nem no aterro sanitário, para não sumir. Não fizemos nada encoberto”, declarou Momesso. O diretor explicou ainda que a DLP precisou solicitar apoio da Secretaria de Serviços Urbanos por não dispor de caminhões adequados para o transporte das telhas. “Levamos direto para o depósito para evitar que fossem roubadas, porque são de alumínio”, completou.
De acordo com Levi Momesso, a venda das telhas inservíveis resultou em uma arrecadação aproximada de R$ 20 mil, além de cerca de R$ 1 mil provenientes da comercialização de ferro. Ele ressaltou que parte do material retirado estava em boas condições e, por isso, foi preservada. “Essas telhas que estão aqui armazenadas no pátio da Diretoria de Limpeza Pública serão reutilizadas”, afirmou.
A diligência contou com a presença do presidente da CEI, vereador Marcelo Afonso (PSD), e dos vereadores Arnaldinho Ribeiro (Avante), Édson Miguel (Republicanos), Estela Almagro (PT), Júlio César (PP), Márcio Teixeira (PL) e vereador Cabo Helinho (PL) e do representante da OAB, Clemente Resende. O grupo foi recebido pela presidente da Emdurb, Gislaine Magrini, acompanhada de diretores e gerentes da autarquia. O único integrante da CEI que não compareceu foi o relator Sandro Bussola (MDB), que está em viagem a Orlando, na Flórida (EUA), a passeio.
Os parlamentares vistoriaram três locais: um depósito na sede da Emdurb, a Diretoria de Limpeza Pública (onde estavam armazenadas telhas em boas condições) e o setor de sinalização viária, no Distrito Industrial III, que também concentra parte da sucata da empresa.
Em determinado momento, no setor de sinalização viária, houve um tensionamento e breve discussão entre Estela Almagro e Marcelo Afonso. Estela alega que Afonso tentava cercear seu trabalho, o que ele negou.
Para o presidente da CEI, Marcelo Afonso, a diligência cumpre o papel essencial da comissão. “Visitamos todos os locais onde se depositam materiais inservíveis da Emdurb para saber exatamente o que existe e o que foi feito com o material resultante do vendaval na Rodoviária. Nosso trabalho é fiscalizar e trazer transparência”, afirmou.
A presidente da Emdurb, Gislaine Magrini, falou sobre o compromisso da autarquia com as investigações. “Estamos fornecendo todas as informações necessárias e providenciando toda a documentação solicitada por ofício, tudo com total transparência”, disse.
Já a vereadora Estela Almagro destacou que a CEI irá aprofundar a análise dos fatos. “Precisamos entender todas as fases do processo de venda, deste e de casos anteriores, para fazer um comparativo e chegar à conclusão se este é um caso isolado e quantas pessoas estão direta ou indiretamente envolvidas”, ressaltou. Ela acrescentou que a comissão seguirá todas as etapas, respeitando o prazo de até 90 dias. “É um processo complexo e não iremos nos acovardar diante dessa responsabilidade”, afirmou.
A próxima reunião da Comissão Especial de Inquérito está marcada para o dia 5 de janeiro de 2026, às 9h, no Plenário da Câmara Municipal, quando deve ocorrer a oitiva da presidente da Emdurb, Gislaine Magrini.