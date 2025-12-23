Na manhã desta terça-feira (23), a Comissão Especial de Inquérito (CEI) que apura denúncias sobre venda irregular de bens inservíveis e sucatas da Emdurb realizou a primeira diligência externa dos trabalhos. A vistoria teve como objetivo principal verificar os locais de armazenamento de inservíveis, especialmente das telhas danificadas após o vendaval que atingiu o Terminal Rodoviário em setembro.

Durante a diligência, o diretor de Limpeza Pública da Emdurb (DLP), Levi Momesso, afirmou de forma direta que sua própria diretoria foi responsável pela destinação e venda do material inservível. Segundo ele, as telhas retiradas do telhado “foram aparecendo aos poucos”, à medida que os reparos avançavam, e a decisão foi encaminhá-las imediatamente para o depósito com a finalidade de venda.

“A gente foi levando para o depósito para vender, justamente para não deixar armazenado aqui nem no aterro sanitário, para não sumir. Não fizemos nada encoberto”, declarou Momesso. O diretor explicou ainda que a DLP precisou solicitar apoio da Secretaria de Serviços Urbanos por não dispor de caminhões adequados para o transporte das telhas. “Levamos direto para o depósito para evitar que fossem roubadas, porque são de alumínio”, completou.