Por 14 a 6, Câmara de Bauru aprova PL dos cargos a toque de caixa

O texto também se propõe a adequar cargos derrubados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) ainda em 2023 , embora os vereadores da oposição à base do governo admitam ter dúvidas sobre se o PL de fato faz as correções necessárias.

O texto passou com uma emenda do vereador Sandro Bussola, líder de governo na Câmara, que condiciona a contratação de servidores efetivos à previsão orçamentária do exercício e do impacto previdenciário.

A votação ocorreu a toque de caixa e com novos debates sobre o papel do Legislativo e suas comissões. O primeiro se deu em torno do parecer de André Maldonado (PP), relator do texto na Comissão de Justiça, que mudou a conclusão de seu parecer exarado na semana passada.

Ao início Maldonado não disse se a proposta era ou não constitucional e afirmou que essa análise caberia ao plenário. Já nesta segunda, porém, disse que considera a proposta "legal e constitucional" – conclusão que, segundo ele, vem após leitura do projeto e conversa até com o Ministério Público. Maldonado não mencionou com qual promotor manteve contato.