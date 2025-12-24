A Operação Dose Clandestina, da Polícia Civil, tirou de circulação, em Pirajuí (a 58 quilômetros de Bauru), seringas de emagrecedores à base de Tirzepatida, popularmente conhecidos como Mounjaro, que eram vendidas sem registro sanitário e sem documentação fiscal. Quatro pessoas foram presas nesta terça-feira (23), sendo elas mãe, filho, nora e um homem. Todos eles foram liberados em audiência de custódia, por decisão judicial, para responderem em liberdade a partir desta quarta-feira (24).
Segundo a Polícia Civil, em cumprimento a mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário, no contexto de investigação voltada à importação e comercialização clandestina do medicamento, as diligências tiveram origem em informações que indicavam a atuação coordenada de indivíduos na introdução irregular dos produtos no país e em sua posterior distribuição no comércio local.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram realizadas buscas em endereços residenciais e comerciais de Pirajuí, com a apreensão de 16 seringas, que estavam armazenados regularmente sob refrigeração. Também foram confiscadas anotações e registros contendo nomes, valores e contatos, indicativos de controle de clientela e de organização da atividade ilícita.
Ainda segundo a Polícia Civil, no curso da operação também foram apreendidos aparelhos telefônicos para investigação dos envolvidos.
Foram apreendidas ainda 32 caixas de outro medicamento controlado, o que, em análise sumária, não permitiu sustentar a autuação em flagrante de nenhum dos alvos, diante da dúvida quanto à finalidade mercantil.
Defesa e liberdade
Os autuados foram encaminhados preliminarmente à Cadeia Pública de Avaí para a audiência de custódia, enquanto as investigações prosseguem.
De acordo com o advogado Leandro Pistelli, responsável pela defesa dos quatro indiciados, embora tenha sido realizada a prisão em flagrante, trata-se de delito sem violência ou grave ameaça. “Todos os quatro acusados são primários. Em razão disso, em audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (24), atendendo a requerimento da defesa, o juízo concedeu liberdade provisória a todos”, explicou o advogado.