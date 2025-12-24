A Operação Dose Clandestina, da Polícia Civil, tirou de circulação, em Pirajuí (a 58 quilômetros de Bauru), seringas de emagrecedores à base de Tirzepatida, popularmente conhecidos como Mounjaro, que eram vendidas sem registro sanitário e sem documentação fiscal. Quatro pessoas foram presas nesta terça-feira (23), sendo elas mãe, filho, nora e um homem. Todos eles foram liberados em audiência de custódia, por decisão judicial, para responderem em liberdade a partir desta quarta-feira (24).

Segundo a Polícia Civil, em cumprimento a mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário, no contexto de investigação voltada à importação e comercialização clandestina do medicamento, as diligências tiveram origem em informações que indicavam a atuação coordenada de indivíduos na introdução irregular dos produtos no país e em sua posterior distribuição no comércio local.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram realizadas buscas em endereços residenciais e comerciais de Pirajuí, com a apreensão de 16 seringas, que estavam armazenados regularmente sob refrigeração. Também foram confiscadas anotações e registros contendo nomes, valores e contatos, indicativos de controle de clientela e de organização da atividade ilícita.