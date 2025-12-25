Uma mulher morreu afogada na lagoa da Quinta da Bela Olinda, na região do Jardim Mary Dota, em Bauru, nesta quinta-feira (25), dia de Natal. De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros, e o óbito foi constatado ainda no local após tentativas de reanimação com manobras de ressuscitação cardiopulmonar, sem sucesso.

A ocorrência mobilizou viaturas da Polícia Militar (PM), do Samu e do Corpo de Bombeiros. A PM foi acionada por volta das 14h20. Segundo o Samu, a vítima não portava documentos e foi encontrada sozinha, sem a presença de familiares.

A identidade da mulher não havia sido confirmada até a última atualização desta reportagem. A ocorrência segue até o momento e o JC acompanha o caso para futuras atualizações.