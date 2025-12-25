Um ladrão ignorou o fato de estar em plena luz do dia e diante de ruas movimentadas, nesta quarta-feira (24), e fez um buraco na parede de um restaurante na Vila Falcão, em Bauru, com o uso de uma barra de ferro, invadindo o local para cometer furto de fios de cobre. O estabelecimento está em recesso de fim de ano, e o prejuízo total estimado é de aproximadamente R$ 10 mil.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados devido ao disparo do sistema de segurança. Ao chegarem ao estabelecimento, se depararam com a abertura no muro e, em seguida, prenderam o suspeito. Ele tentou se esconder dos policiais atrás de um coqueiro existente no local.

Ainda de acordo com o histórico policial, o homem pretendia subtrair um motor de indução monofásico elétrico e fiação de cobre. Além do muro destruído, ele também causou danos no telhado e na condensadora externa do ar-condicionado.