Um trabalhador da Bracell, empresa de celulose de Lençóis Paulista (a 43 quilômetros de Bauru), morreu na noite desta quarta-feira (24), véspera de Natal, após um acidente enquanto exercia suas funções no setor de máquinas. Por motivos ainda a serem esclarecidos, ele despencou de uma grande altura e não resistiu aos ferimentos.

O funcionário, cuja identidade não foi divulgada, era morador de Lençóis Paulista.

O JCNET procurou a Bracell na manhã desta quinta-feira (25). Em nota, a empresa lamentou profundamente o falecimento do operador de área industrial, ocorrido por volta das 17h30, em sua unidade fabril de Lençóis Paulista.