25 de dezembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
FATALIDADE

Trabalhador de Lençóis morre em acidente de trabalho: tristeza

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Kennedy Lopez
Morte ocorreu após queda, nesta quarta-feira (24)
Morte ocorreu após queda, nesta quarta-feira (24)

Um trabalhador da Bracell, empresa de celulose de Lençóis Paulista (a 43 quilômetros de Bauru), morreu na noite desta quarta-feira (24), véspera de Natal, após um acidente enquanto exercia suas funções no setor de máquinas. Por motivos ainda a serem esclarecidos, ele despencou de uma grande altura e não resistiu aos ferimentos.

O funcionário, cuja identidade não foi divulgada, era morador de Lençóis Paulista.

O JCNET procurou a Bracell na manhã desta quinta-feira (25). Em nota, a empresa lamentou profundamente o falecimento do operador de área industrial, ocorrido por volta das 17h30, em sua unidade fabril de Lençóis Paulista.

“Neste momento, a prioridade da companhia é prestar todo o apoio à família do colaborador. As circunstâncias do ocorrido estão sendo apuradas em conformidade com os procedimentos internos da companhia e com o acompanhamento das autoridades competentes”, informou a Bracell, em nota.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários