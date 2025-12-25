Na noite desta quarta-feira (24), véspera de Natal, cinco pessoas da mesma família, entre elas duas crianças, todas moradoras do município de Iacanga, morreram em um acidente entre dois carros na rodovia Hilário Spuri Jorge, em Reginópolis (a 70 quilômetros de Bauru). A cidade de Iacanga passa o feriado em luto. A prefeitura, inclusive, emitiu um comunicado oficial lamentando o ocorrido e se solidarizando com os familiares.

Segundo divulgação da prefeitura, entre as vítimas estava Dulcinéia Aparecida Martins Lozano, professora da Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação de Iacanga. Além da educadora, também morreram no acidente o casal Luís Carlos de Souza Pinheiro e Paula Daniela Martins, além dos filhos Luís Otávio, de 12 anos, e Felipe, de apenas 4 anos.

Eles estavam em um dos carros envolvidos no acidente. O motorista do outro veículo, uma BMW, teve ferimentos leves e foi encaminhado para a Santa Casa de Pirajuí, onde se recusou a fazer o teste do etilômetro (bafômetro). As causas serão investigadas.