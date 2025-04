Governo tem menos de 10 dias para demitir dezenas de cargos

Depois, contudo, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu a um pedido do governo e ampliou em quatro meses o prazo para que a administração promova ajustes no quadro de pessoal afetado, período que termina neste mês.

O impasse está no fato de que até agora não há alternativa do governo para suprir o desfalque a ser causado pelas demissões.

A prefeitura chegou a encaminhar ao início do ano um projeto que reestrutura o organograma da administração, texto que abrange os cargos a serem derrubados, e inclui a criação de três novas secretarias.