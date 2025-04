Mesa quer 21 novos assessores na Câmara, um a cada vereador

Enquanto o foco da sessão deve se voltar ao projeto que institui um novo organograma na Prefeitura de Bauru, o presidente da Casa, vereador Markinho Souza (MDB), incluiu na pauta da sessão um projeto que encabeça junto à Mesa Diretora que cria 21 novos cargos comissionados de assessores parlamentares, um a cada vereador. Além do presidente, o texto é assinado pelos vereadores André Maldonado, primeiro secretário da Mesa, e Dário Dudario (PSD), segundo secretário. O trio diz que os novos assessores, cada um com salário de R$ 7,7 mil, são necessários "em razão da alta necessidade dos serviços prestados pelos gabinetes de vereadores, advinda da crescente demanda de atendimento aos munícipes, tendo em vista o crescimento do próprio município".

Leia também:

Markinho pauta para segunda-feira o PL dos cargos