Jaú - Um homem de 36 anos morreu, no final da noite deste sábado (20), durante confronto com a Polícia Militar (PM) no Distrito de Potunduva, em Jaú (47 quilômetros de Bauru). Na casa dele, foram apreendidas porções de drogas e uma arma de fogo, que ele teria apontado na direção dos policiais após abordagem. As informações são da página "Plantão de Notícia".

De acordo com a publicação, por volta das 23h, equipes de Força Tática foram até o imóvel, na rua Marino Tomazini, após receberem denúncias de que o local funcionaria como ponto de armazenamento e de venda de drogas para microtraficantes e que o responsável, G.O., estaria ameaçando de morte a sua ex-mulher e teria uma arma de fogo.

Na residência, os policiais localizaram cerca de 10 quilos de maconha, divididos em 10 tijolos, além de 79,86 gramas de cocaína e 57,47 gramas de crack. Ainda conforme a postagem, durante a abordagem, o suspeito teria reagido e apontado revólver na direção dos agentes, desobedecendo as ordens para que se rendesse, o que motivou os disparos.