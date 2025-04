Markinho pauta para segunda-feira o PL dos cargos

Um parecer da Procuradoria da Prefeitura de Bauru, por exemplo, apontou para a necessidade de mais de 100 correções sobre o novo texto. Um dos problemas está na vinculação da Corregedoria da administração ao gabinete da prefeita - o cargo de corregedor, por ser função típica de Estado, deve ser independente de ingerências políticas.

Situação semelhante ocorre para os cargos de assessores jurídicos que o PL prevê criar. A Procuradoria é taxativa ao dizer que a medida é inconstitucional e já há jurisprudência pacificada no sentido de que esta é uma função típica da advocacia pública, composta por procuradores de carreira. Outro problema encontrado pela Procuradoria nas 69 páginas de críticas do parecer guarda relação com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que obriga o gestor público a apontar o impacto da criação de cargos sobre o orçamento e de onde sairão os recursos responsáveis por custeá-los. Nada disso existe no PL do organograma. Apesar dos pesares, a prefeita Suéllen Rosim (PSD) minimizou os problemas em torno do projeto ao comentar o PL nesta sexta-feira (25), durante entrevista ao programa Café com Política, uma parceria entre o JC e a 96FM.

"Há um certo exagero em falar que a gente está enviando um elefante branco. A gente já sabe do que a gente está tratando, está tratando de uma correção. Por mais complexa que seja, é uma correção", disse Suéllen, que chamou os problemas de "erros pontuais". Para a Procuradoria, porém, os entraves sobre o texto atingem pontos nevrálgicos da administração. Uma das recomendações, por exemplo, é o refazimento integral das legislações especiais a determinados setores - como a Defesa do Consumidor, por exemplo, e a Controladoria.