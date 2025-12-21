A morte dos policiais penais Herlinton Graebin, 51 anos, e Dimas Luiz da Silveira Cezar, 50 anos, que trabalhavam na Penitenciária I “Rodrigo dos Santos Freitas”, em Balbinos, e sofreram grave acidente de carro a caminho do plantão noturno, no final da tarde deste sábado (20), na altura do quilômetro 372 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Avaí (39 quilômetros de Bauru), gerou grande comoção entre os colegas de profissão e familiares. Outros dois policiais penais, de 46 e 56 anos, que não tiveram suas identidades divulgadas, seguem internados, um com fratura no fêmur e outro na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), consciente.

A Polícia Penal do Estado de São Paulo publicou em seu perfil no Instagram nota de pesar lamentando as mortes. "Nossos sentimentos aos familiares, colegas e amigos dos policiais penais", citou.

O Sindicato dos Policiais Penais do Estado de São Paulo (Sinppenal) também postou nota em homenagem aos agentes que morreram. "Eles saíram de seus lares em Bauru com o nobre propósito de servir, mas foram vítimas da fatalidade no trajeto para o plantão noturno. Outros dois colegas seguem hospitalizados em estado grave, e nossas orações estão voltadas para sua plena recuperação", declarou.