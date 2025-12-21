A morte dos policiais penais Herlinton Graebin, 51 anos, e Dimas Luiz da Silveira Cezar, 50 anos, que trabalhavam na Penitenciária I “Rodrigo dos Santos Freitas”, em Balbinos, e sofreram grave acidente de carro a caminho do plantão noturno, no final da tarde deste sábado (20), na altura do quilômetro 372 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Avaí (39 quilômetros de Bauru), gerou grande comoção entre os colegas de profissão e familiares. Outros dois policiais penais, de 46 e 56 anos, que não tiveram suas identidades divulgadas, seguem internados, um com fratura no fêmur e outro na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), consciente.
A Polícia Penal do Estado de São Paulo publicou em seu perfil no Instagram nota de pesar lamentando as mortes. "Nossos sentimentos aos familiares, colegas e amigos dos policiais penais", citou.
O Sindicato dos Policiais Penais do Estado de São Paulo (Sinppenal) também postou nota em homenagem aos agentes que morreram. "Eles saíram de seus lares em Bauru com o nobre propósito de servir, mas foram vítimas da fatalidade no trajeto para o plantão noturno. Outros dois colegas seguem hospitalizados em estado grave, e nossas orações estão voltadas para sua plena recuperação", declarou.
"O trajeto para o trabalho é o primeiro risco silencioso que enfrentamos. Sob a ótica sociológica, honramos o peso da entrega desses servidores; sob a ótica cristã, buscamos o consolo divino para as famílias e amigos que hoje enfrentam essa dor irreparável", completou.
O corpo de Dimas Luiz da Silveira Cezar foi velado no Velório Municipal de Júlio Mesquita e sepultado neste domingo (21), às 17h30, no Cemitério Municipal de Júlio Mesquita.
Já o corpo de Herlinton Graebin, conhecido como Ton, está sendo velado na sala star da Funerária Reunidas, na rua Monsenhor Claro, 4-82, no Centro de Bauru, e será sepultado nesta segunda-feira (22), no Cemitério Jardim do Ypê, com saída da funerária às 9h.
O acidente
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, os quatro policiais penais estavam em um Ford Ka que trafegava sentido Bauru-Pirajuí quando, por volta das 17h35, por razões a serem apuradas, o condutor perdeu o controle da direção e colidiu com a defensa metálica do canteiro central. Na sequência, segundo o policiamento rodoviário, o carro capotou.
Dimas e Herlinton foram arremessados para fora do veículo e não resistiram. Outros dois policiais penais foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para uma unidade de saúde na região. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e as causas do acidente, registrado no plantão policial de Bauru, serão investigadas pela Polícia Civil.
Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informou que os quatro agentes trabalhavam na segurança externa da PI de Balbinos e lamentou as mortes de dois deles. "Nos solidarizamos com a dor dos familiares, amigos e colegas", declarou.
"Após a chegada dos bombeiros, foi constatado que dois policiais penais estavam feridos e foram retirados do carro com vida e encaminhados ao Pronto-Socorro do Hospital Estadual de Bauru. No local do acidente, foi constatada a morte dos outros dois policiais, que foram encaminhados para o Instituto Médico Legal. Estão sendo adotadas todas as medidas administrativas necessárias, inclusive o contato com os familiares dos servidores", complementou.