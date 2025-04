Gerente guardava dinheiro no cofre quando foi rendido em Bauru

A quadrilha que assaltou o Banco do Brasil situado no núcleo habitacional Mary Dota, na tarde desta segunda-feira (7), em Bauru, rendeu o gerente da agência quando ele guardava valores no cofre, consta do boletim de ocorrência (BO). O documento não informa valores, mas segundo a reportagem apurou, os criminosos fugiram com aproximadamente R$ 500 mil em malotes.

Os homens entraram pelo telhado do imóvel, amarraram e amordaçaram uma trabalhadora no andar superior e depois dominaram outros trabalhadores, que ficaram presos justamente na sala dos cofres. Na sequência, fugiram do local sem disparar alarme, levando ainda as armas dos vigilantes.

Conforme o JCNET noticiou, o roubo foi registrado por volta das 16h30, na unidade localizada na quadra 10 da avenida Doutor Marcos de Paula Raphael. Encapuzados e usando luvas, quatro homens, sendo dois deles armados, surpreenderam seis trabalhadores no fim do expediente. Ninguém se feriu. Para entrar e sair da agência, utilizaram o imóvel ao lado, consta também do BO.