Jovem tem mal súbito e morre durante partida de futebol na região

Uma partida de futebol, que tinha como objetivo promover entretenimento entre familiares e amigos, terminou em tragédia neste domingo (27), quando um jovem de 21 anos morreu depois de sofrer um mal súbito no campo São Jorge, em Ibitinga (a 90 quilômetros de Bauru). Diogo Silva, apaixonado pelo esporte, era morador do município vizinho de Itaju.

De acordo com a imprensa local, colegas o levaram rapidamente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. No entanto, mesmo com o atendimento prestado pelos profissionais de saúde, o jovem não resistiu e morreu. A suspeita é de que ele tenha sofrido um infarto.