Ladrões furtam joias de residência em condomínio de luxo de Bauru

Ladrões invadiram uma residência em um condomínio de luxo na zona sul de Bauru, aproveitando a viagem da família, e fugiram levando grande quantidade de joias e de relógios de alto valor. O caso foi registrado no plantão policial na tarde deste domingo (27), pela Polícia Militar (PM), e o valor estimado dos itens furtados ainda será levantado pelas vítimas.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), o crime só foi descoberto após uma grande coincidência, quando um prestador de serviços que já havia trabalhado na casa localizou uma bolsa jogada em um trevo na região do bairro Águas Virtuosas e, ao verificar o que havia dentro, encontrou documentos do seu ex-contratante.

O homem entrou em contato com o proprietário do imóvel, que estava viajando, para informar sobre o fato e este telefonou para uma familiar e vizinha, que foi até a residência. Lá, ela verificou o arrombamento de uma porta nos fundos e deparou-se com todos os cômodos revirados e objetos fora dos seus lugares.