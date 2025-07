Morador de Bauru vítima de queda de ultraleve será sepultado 2ª

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, eles estavam em um ultraleve da Trike Icaros, modelo Adventure, quando, por volta das 14h, por motivos a serem investigados, o equipamento caiu na região do bairro dos Alves, que fica às margens da rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304), em Bariri. Com o impacto, o equipamento pegou fogo e os dois morreram no local.

O corpo de Luiz Carlos Aguilari Júnior, 42 anos, que morreu na tarde deste sábado (26) na queda de um ultraleve na zona rural de Bariri (56 quilômetros de Bauru) será sepultado na manhã desta segunda-feira (28), às 10h30, no Cemitério São Benedito, em Bauru. O velório ocorre na sala 4 do Centro Velatório Terra Branca. Já o corpo da segunda vítima do acidente, o ex-vereador de Uberlândia Luís Cláudio Galassi Cunha, 54 anos, foi cremado neste domingo (27), no Cemitério Parque dos Buritis, na cidade mineira.

O ultraleve pertencia a Galassi Cunha. Segundo nota da Câmara Municipal de Uberlândia, ele assumiu como suplente em 2015, pelo PSDB, e destacou-se por doar integralmente o salário do mandato a instituições de caridade e abrir mão de benefícios. Neste domingo, o prefeito do município mineiro, Paulo Sérgio Ferreira (PP), fez uma postagem lamentando a morte do ex-parlamentar.

A mãe de Aguilari Júnior também usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao filho. Em sua página no facebook, postou: "Filho amado, como dói, você estava tão feliz hoje de manhã antes e depois de voar até Bariri, mas Deus quis você com Ele. Esses dias, falei para você parar de voar que era perigoso e você me respondeu: Eu amo voar, se eu morrer voando, morrerei feliz!".

"Juninho, te amo muito. Gratidão por todos os momentos que passamos juntos. Deus, obrigada por me permitir e ter o privilégio de ter tido um filho bom, guerreiro, alto astral, positivo, verdadeiro (ele sempre falava que meu café era ruim, sem açúcar). Com muito amor no coração. Te amo até a eternidade".