Morre o professor Luiz Roberto Relvas, de Bauru, aos 70 anos

Relvas foi vereador entre os anos 1997 a 2000 e chegou a ser relator do processo que culminou na cassação do ex-prefeito Antônio Izzo Filho. Foi também suplente na legislatura 2001-2004 e assumiu a cadeira de titular em duas ocasiões.

O professor também escreveu livros. Em 2003, por exemplo, lançou a obra “Passagens Para a Vida Adulta”. Editado pela Novos Ensinamentos, o livro reuniu mais de 40 histórias baseadas na própria experiência do autor.

“São metáforas baseadas nos meus diferentes alunos. Cada um enxerga de acordo com sua própria vida”, disse Relvas ao JC há 22 anos, quando lançou a publicação. “Mas são só coisas boas“, acrescentou.

A Faculdade do Centro Oeste Paulista (Facop), onde ele ministrava aulas, lamentou a morte de Relvas e afirmou em nota que “expressa suas mais profundas condolências pela perda do professor”. “Ele foi uma inspiração para nossa comunidade acadêmica, dedicando sua vida ao ensino e ao aprendizado. Sua paixão pela educação e seu compromisso em moldar mentes brilhantes deixarão um legado duradouro. Que suas memórias e ensinamentos permaneçam vivos em todos os que tiveram o privilégio de aprender com ele. Nossos pensamentos estão com sua família e amigos neste momento difícil”, acrescentou a instituição.