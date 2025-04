Quadrilha rende funcionários e rouba malotes de banco em Bauru

Em nota, a assessoria de comunicação do Banco do Brasil informou que colabora com as autoridades policiais e não divulga mais informações por questões de segurança e para não atrapalhar as investigações.

A primeira vítima a ser rendida pelos três criminosos que assaltaram uma agência do Banco do Brasil na tarde desta segunda-feira (7) no Núcleo Mary Dota, em Bauru, revelou ao JC que foi trancada pelo grupo em um banheiro do estabelecimento. Armados e usando máscaras e luvas, os ladrões entraram no prédio pelo telhado e surpreenderam a funcionária sozinha, no pavimento superior do banco, quando ela se preparava para encerrar o dia de trabalho.

"Eles me amarraram, colocaram uma mordaça na minha boca para eu não gritar e avisar quem estava embaixo e me trancaram no banheiro. Quando a polícia chegou, demoraram para me encontrar, porque o segurança achou que eu já tinha ido embora", detalha.