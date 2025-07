Homem é preso pela PM após agredir a mulher a pauladas em Bauru

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), neste domingo (27), em Bauru, suspeito de agredir a companheira a pauladas durante uma discussão na residência do casal, localizada na Vila Santa Clara.

Policiais militares da 1.ª Companhia do 4.º Batalhão de Caçadores foram acionados para atender um caso de violência doméstica e, ao chegarem ao endereço, o suspeito se trancou no banheiro, armado com uma faca.

Após negociação, que contou com o apoio de outras equipes da PM, o homem acabou se rendendo. Segundo o registro policial, a mulher foi agredida por ele com um pedaço de madeira e sofreu ferimentos nas mãos.