Lençóis: doenças vasculares são foco de mutirão

A Prefeitura de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria de Saúde, promove até domingo (16), no Centro de Especialidades Médicas do Hospital Nossa Senhora da Piedade, um mutirão de diagnóstico de doenças vasculares. A ação tem como objetivo identificar e tratar patologias como varizes, trombose e doença arterial periférica, garantindo atendimento gratuito para a população.



Durante o mutirão, que começou nesta segunda-feira (10), são realizadas consultas médicas e exames de ultrassonografia com Doppler das veias e artérias dos membros inferiores. Pacientes diagnosticados com varizes, e que necessitem de tratamento com escleroterapia (aplicação com espuma), podem receber o procedimento no local.



Os atendimentos devem ser agendados até sexta-feira (14), das 7h às 12h e das 13h às 17h, no próprio Centro, na rua Eurípedes Coneglian, nº 65, ou pelos telefones (14) 3436-1400 e (14) 98132-0061. É necessário apresentar o CPF e o cartão SUS. As vagas são limitadas. "Com essa iniciativa, conseguimos oferecer um atendimento rápido e eficaz", diz o secretário de Saúde, Murilo Pavanello Rodrigues Moraes.