Caminhoneiro tem mal súbito, para no acostamento, mas não resiste

Itatinga - Um caminhoneiro sofreu um mal súbito, na manhã desta quarta-feira (12), quando trafegava pela rodovia Castelo Branco (SP-280), em Itatinga (120 quilômetros de Bauru). Ele chegou a parar a carreta que conduzia no acostamento e foi socorrido, mas não resistiu.



Segundo informações do site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), por volta das 7h40, equipe da concessionária SPVias foi acionada pelo funcionário de uma empresa, que viu a carreta parada no acostamento, no quilômetro 234, e o condutor desacordado.



Uma unidade de resgate foi enviada ao local e o caminhoneiro, que não teve a sua identidade divulgada, foi socorrido com parada respiratória e levado ao Pronto-Socorro (PS) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), onde o óbito foi constatado.