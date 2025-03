Procurado por estelionato é encontrado escondido em guarda-roupa

Arealva - Um empresário de 50 anos, com a prisão preventiva decretada por estelionato, foi localizado por policiais civis, na manhã desta quarta-feira (12), escondido dentro de um guarda-roupa, em um imóvel em um condomínio na zona rural de Arealva (41 quilômetros de Bauru).



De acordo com o delegado Roberto Cabral Medeiros, o homem possui diversos antecedentes há 25 anos, incluindo crimes como lesão corporal, violência doméstica e estupro.



Desta vez, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça por estelionato. "O autor é contumaz na prática deste crime", diz o delegado. "Fizemos várias campanas para detê-lo".



O empresário foi localizado escondido no interior do guarda-roupa do seu quarto e conduzido à delegacia. Após o registro da ocorrência, ele permaneceu à disposição da Justiça.