Jovem escapa de fogo e salva pitbull, mas poodle morre em Bauru

Um jovem de 21 anos, sua mãe e irmã perderam seu lar e patrimônio. Tudo foi consumido pelas chamas de um incêndio ocorrido na manhã da última segunda-feira (10), na Vila Santa Inês, em Bauru. As chamas se alastraram rapidamente e Jhonatan Previlato, o único que estava em casa, mal teve tempo de deixar o local, mas conseguiu salvar um de seus cachorros: a pitbull Zara, 2 anos. Seu poodle Nick, de 13 anos, porém, se perdeu dentro da residência e morreu em meio ao fogo. Amigos da família agora se mobilizam para ajudá-lo a se restabelecer (veja abaixo como ajudar).



Ao JC, Jhonatan conta que o dia parecia mais um início comum de semana. “Levei minha irmã na escola [Ana Júlia Previlato Rodrigues, 15 anos] e minha mãe [Fabiana Furlan Previlato, 43 anos] no trabalho. Voltei para casa para tomar banho antes de ir para a ABDA, como costumo fazer, e senti um cheiro de fio queimado. Achei que vinha do chuveiro, mas quando olhei pela janela do banheiro, vi uma coluna de fumaça preta”, narra o jovem, que ainda enfrenta dificuldades para dormir devido ao trauma daquele dia.



Ele enrolou uma toalha no corpo e foi em direção às chamas, onde acredita que também foi o início do fogo. O sofá da sala já estava queimando e ele diz que tentou conter o incêndio com um lençol, mas não foi o suficiente.



Neste momento ele procurou os animais e chamou, mas não conseguiu localizar Nick. Ele deixou a casa e encontrou seus vizinhos já se aglomerando em frente ao local. Ele conseguiu um samba-canção emprestado e retornou à residência para resgatar o pitbull. O jovem conta ter ensaiado entrar na casa para arrancar no poodle, mas além do fogo alto, ouviu o barulho do vazamento de botijão de gás e precisou fugir.



O Corpo de Bombeiros chegou ao local cerca de 15 minutos após ser acionado e impediu que o fogo se alastrasse. A casa, porém, ficou completamente destruída. Jhonatan afirma que conseguiu salvar apenas algumas peças de roupa que estavam dentro do guarda-roupa de um quarto. O laudo com a causa das chamas ainda não foi concluído, mas o jovem acredita que o fogo começou após um curto-circuito. Eles moravam no local havia cerca de 4 anos e ainda lutam para pagar as parcelas do financiamento da residência que não tinha seguro contra incêndio.

Solidariedade

Isabela Rufino, 27 anos, é uma amiga pessoal da família. Ela está organizando uma vakinha para adquirir materiais e pagar a reforma da casa. Atualmente, Jhonatan e sua família estão morando na casa dos avós. Ela destaca que o principal objetivo é, além de reconstruir a casa, ajudar Jhonatan a se restabelecer, visto que os equipamentos que usa na sua agência de marketing foram destruídos.



Cerca de 150 pessoas já ajudaram na Vakinha. O valor chegou a R$ 11 mil em menos de 48h, mas a meta é de R$ 60 mil. Isabela também pretende promover rifas futuramente para ajudar a manter a família.



“Recebemos várias doações. Estou impressionado com a solidariedade dos bauruenses”, afirma Jhonatan.



A própria Associação Bauruense de Desportos Aquáticos (ABDA), que emprega o jovem na área do marketing, compartilhou a vakinha e pediu a colaboração dos munícipes.

Serviço

As informações para ajudar Jhonatan estão disponíveis neste link. A chave pix para contribuir é: 5387420@vakinha.com.br. Para doar outros itens, o telefone para contato é: (14) 99751-2061.