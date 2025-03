Câmeras inteligentes ajudam polícia na captura de procurado

O videomonitoramento de Jaú (a 47 quilômetros de Bauru), que conta com câmeras inteligentes de reconhecimento numérico em tempo real, foi fundamental para auxiliar a Polícia Militar (PM) na prisão de um homem procurado pela Justiça, nesta terça-feira (11), no Jardim Sanzovo.



A tecnologia identificou pendências no veículo do suspeito, que foi abordado por policiais, depois de a Central de Monitoramento da cidade acionar a corporação, informou o município. O indivíduo foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o mandado de prisão foi cumprido. Ele permaneceu detido.