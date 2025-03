Piratininga diagnostica crianças com transtornos

Piratininga (13 quilômetros de Bauru) está dando passos importantes para atender crianças e famílias que, há anos, aguardam laudos médicos essenciais para o diagnóstico e o acompanhamento de transtornos do desenvolvimento infantil, incluindo o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Em um avanço significativo, o município iniciou, em janeiro deste ano, sob comando do prefeito Sandro Bola, um processo de avaliações multidisciplinares para as crianças que estavam na fila de espera.



De janeiro até fevereiro, já foram feitas 60 avaliações, e todas as crianças que aguardam laudo receberão acompanhamento especializado. Segundo o município, este número representa significativa redução no total de 240 crianças que ainda precisavam passar por avaliação. "Atualmente, restam 180 crianças que serão atendidas nos próximos meses, garantindo que todas as crianças recebam avaliação necessária para diagnóstico preciso", informa, em nota.



O processo de avaliação é realizado por uma equipe multidisciplinar composta por profissionais especializados, entre eles neuropsicólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, audiologistas e neurologistas. "Esse atendimento integral e especializado é fundamental, pois possibilita o diagnóstico adequado e permite que cada criança receba o tratamento correto, respeitando as suas necessidades específicas", ressalta a administração municipal.



Para apoiar ainda mais as famílias, o governo tem se empenhado em oferecer suporte contínuo. O Serviço Social da Saúde, pasta coordenada por Danusa Daher, está acompanhando e orientando as famílias, ajudando-as a entender o processo de diagnóstico e a seguir com tratamentos recomendados. Além disso, o município disponibiliza transporte gratuito para garantir que todas as famílias possam levar suas crianças até a clínica, sem dificuldades logísticas.



"Essa iniciativa é extremamente positiva, pois não só melhora a qualidade de vida das crianças e de suas famílias, mas também proporciona um futuro com mais possibilidades e bem-estar. O diagnóstico precoce é essencial para o desenvolvimento das crianças com TEA e outros transtornos do desenvolvimento, uma vez que, com o acompanhamento adequado, elas podem acessar terapias e recursos que farão toda diferença".