Operação conjunta em casa invadida apreende crack em Piratininga

Piratininga - Nesta quarta-feira (12), a Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar (PM), realizou uma operação conjunta para o cumprimento de mandado de busca em uma residência em Piratininga (13 quilômetros de Bauru) e apreendeu porções de crack e dinheiro. Um homem de 41 anos foi preso em flagrante.



De acordo com a Polícia Civil, o imóvel teria sido invadido pelo suspeito e por outras duas pessoas, que expulsaram o antigo morador. Além do comércio ilegal, o trio é suspeito de praticar furtos na cidade e ameaçar moradores.



Durante a operação, apenas um dos investigados estava no local. Com ele, as equipes encontraram 15 pedras de crack e dinheiro.



O homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e invasão de domicílio e permaneceu à disposição da Justiça.



As investigações prosseguem visando localizar outros dois investigados - um homem e uma mulher - e esclarecer eventuais crimes praticados por eles.