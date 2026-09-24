A National Basketball Association, associação responsável pela maior liga de basquetebol da América do Norte, tem interesse em sediar um dos jogos da NBA no Brasil. Entretanto, a organização enfrenta problemas estruturais para tornar isso possível, o que faz com que os torcedores brasileiros tenham que se deslocar até os Estados Unidos ou Canadá se quiserem assistir aos craques do basquete mundial.
Orlando, por exemplo, é mundialmente conhecida por receber brasileiros. Somente em 2025, a cidade norte-americana recebeu 736,3 mil visitantes do Brasil interessados em seus parques e atrações. Entre dois dias de parque, muita gente encaixa os ingressos Orlando Magic no roteiro. Afinal, ainda existem alguns trâmites que precisam ser vencidos para que São Paulo possa receber oficialmente uma partida da liga norte-americana.
Complexo do Anhembi é o enfoque para receber jogo da NBA
A SPTuris vem estudando possibilidades de fazer com que a NBA comece a realizar jogos no Brasil. Focada em eventos e turismo na cidade de São Paulo, a empresa pretende criar um complexo esportivo no Anhembi para que seja possível se adequar às exigências da liga norte-americana.
O objetivo da SPTuris é fazer com que o primeiro jogo da NBA no Brasil seja realizado em 2027. Para isso ser possível, a nova arena precisará ser um verdadeiro complexo multiuso e deverá contar com o licenciamento oficial da liga de basquete. Caso contrário, o projeto poderá não seguir adiante para a próxima fase.
Em entrevista ao portal CNN, o CEO da SPTuris, Gustavo Pires, destacou que existem boas chances de jogo em São Paulo. De acordo com Gustavo, há um licenciamento em andamento para que a arena seja autorizada a operar os jogos oficiais da NBA. Inicialmente, a projeção de conclusão é 2027, mas também existe a opção de que isso aconteça apenas em 2028.
Histórico com ligas norte-americanas é favorável a São Paulo
São Paulo já tem um histórico de parcerias importantes com ligas norte-americanas. No caso do futebol americano, por exemplo, a cidade brasileira foi a primeira a abrir as portas para receber um jogo oficial da National Football League. No ano de 2024, o Philadelphia Eagles enfrentou o Green Bay Packers na Neo Química Arena. Já no ano de 2025 foi a vez do Los Angeles Chargers enfrentar o Kansas City Chiefs, também no estádio do Corinthians.
A cidade de São Paulo abriu as portas para que o Rio de Janeiro também pudesse passar a receber jogos da NFL. Em 2026, a capital carioca tem agendado o confronto entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, no Maracanã. Mesmo com um jogo oficial de futebol americano agendado para o Rio de Janeiro, São Paulo ainda tem maior probabilidade de ser sede de uma partida da NBA.
Gustavo Pires destacou que existe um interesse mútuo entre a NBA e São Paulo para que a arena multiuso seja construída e o jogo possa ser sediado no Brasil. De acordo com o CEO da SPTUris, no entanto, não há nenhum tipo de garantia de que, com a arena construída, a partida vai acontecer sem dúvidas para assistir aos jogos do novo técnico do Chicago Bulls ou dos astros do Lakers, por exemplo.
No ano de 2024, a NBA chegou a mencionar que São Paulo era um dos locais que estavam na mira da liga norte-americana para a instalação de uma arena multiuso com capacidade para aproximadamente 20 mil pessoas. Vale destacar que a NBA já teve partidas de pré-temporada no Brasil, mas nunca nada da temporada regular.
Número recorde de fãs brasileiros é incentivo extra para a NBA no Brasil
A última temporada da NBA foi de recorde de audiência no Brasil. Os números obtidos pela organização norte-americana serviram de incentivo para que a arena multiuso fosse desenvolvida e ainda mais engajamento entre os torcedores brasileiros e a liga de basquetebol pudesse ser estabelecido.
De acordo com dados publicados pelo Ibope, um número recorde de 57,6 milhões de pessoas assistiram aos jogos da NBA somente no Brasil. Esse valor representa um incremento de aproximadamente 5 milhões em relação à temporada anterior. Para o vice-presidente da liga norte-americana, isso é fruto de ações integradas para aproximar o torcedor brasileiro dos seus times e atletas favoritos.
Arnon de Mello, vice-presidente da NBA na América Latina e Canadá, comentou que houve um aumento de 20% no número de parceiros de mídia da liga norte-americana. No total, mais de 10 milhões de horas foram assistidas pelos fãs. Tudo isso com base em produções exclusivas que criam ainda mais interesse da audiência.
Enquanto São Paulo se moderniza para receber um jogo oficial da NBA, os brasileiros que têm interesse na principal liga de basquete dos Estados Unidos e Canadá buscam alternativas para verem seus atletas ao longo da temporada regular. Ao longo dos próximos anos, porém, a tendência é de que uma viagem internacional não precise ser marcada para alcançar esse objetivo.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.