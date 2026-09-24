A National Basketball Association, associação responsável pela maior liga de basquetebol da América do Norte, tem interesse em sediar um dos jogos da NBA no Brasil. Entretanto, a organização enfrenta problemas estruturais para tornar isso possível, o que faz com que os torcedores brasileiros tenham que se deslocar até os Estados Unidos ou Canadá se quiserem assistir aos craques do basquete mundial.

Orlando, por exemplo, é mundialmente conhecida por receber brasileiros. Somente em 2025, a cidade norte-americana recebeu 736,3 mil visitantes do Brasil interessados em seus parques e atrações. Entre dois dias de parque, muita gente encaixa os ingressos Orlando Magic no roteiro. Afinal, ainda existem alguns trâmites que precisam ser vencidos para que São Paulo possa receber oficialmente uma partida da liga norte-americana.

Complexo do Anhembi é o enfoque para receber jogo da NBA

A SPTuris vem estudando possibilidades de fazer com que a NBA comece a realizar jogos no Brasil. Focada em eventos e turismo na cidade de São Paulo, a empresa pretende criar um complexo esportivo no Anhembi para que seja possível se adequar às exigências da liga norte-americana.