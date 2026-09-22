Seis postos de combustíveis na região de Araçatuba tiveram as inscrições estaduais cassadas e as bombas de abastecimento lacradas nesta terça-feira (22), durante uma nova etapa da Operação Bomba Lacrada, realizada pela Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo), com apoio da Polícia Civil.

Segundo a Sefaz-SP, os estabelecimentos atingidos já haviam perdido a autorização de funcionamento concedida pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), mas continuavam em atividade.

A operação tem como objetivo interromper a comercialização irregular de combustíveis.