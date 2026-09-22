Seis postos de combustíveis na região de Araçatuba tiveram as inscrições estaduais cassadas e as bombas de abastecimento lacradas nesta terça-feira (22), durante uma nova etapa da Operação Bomba Lacrada, realizada pela Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo), com apoio da Polícia Civil.
Segundo a Sefaz-SP, os estabelecimentos atingidos já haviam perdido a autorização de funcionamento concedida pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), mas continuavam em atividade.
A operação tem como objetivo interromper a comercialização irregular de combustíveis.
Com a cassação da inscrição estadual, os postos ficam impedidos de emitir documentos fiscais e, consequentemente, de adquirir regularmente combustíveis das distribuidoras.
Segunda etapa
A Bomba Lacrada começou na quinta-feira (17), quando a Sefaz-SP cassou as inscrições estaduais de 135 postos localizados na Região Metropolitana de São Paulo e na Baixada Santista. As bombas também foram lacradas.
Todos os estabelecimentos atingidos naquela etapa também haviam perdido anteriormente a autorização da ANP, segundo a Fazenda.
A Sefaz-SP havia informado que novas etapas alcançariam outros 80 postos no interior paulista, elevando para 215 o número previsto de estabelecimentos abrangidos pela operação.
A operação é um desdobramento de informações obtidas nas operações Carbono Oculto e Bomba Oculta, realizadas anteriormente para investigar irregularidades no setor de combustíveis.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.