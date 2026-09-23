23 de setembro de 2026
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ACIDENTE NA RODOVIA

VÍDEO: Gestante de 8 meses capota na Rondon e é socorrida

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Carro capotou e parou no canteiro central da rodovia Marechal Rondon, em Araçatuba
Carro capotou e parou no canteiro central da rodovia Marechal Rondon, em Araçatuba

Uma gestante de oito meses foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros após capotar o carro na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba, na manhã desta quarta-feira (23). O acidente ocorreu por volta das 7h, no sentido interior–São Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a motorista perdeu o controle do veículo, bateu contra a defensa metálica da rodovia e, em seguida, capotou.

O acidente foi registrado pela câmera veicular particular de um bombeiro que passava pela rodovia naquele momento.

Ferimentos leves

Equipes do 20º Grupamento de Bombeiros atenderam a ocorrência. A gestante sofreu ferimentos leves e recebeu os primeiros cuidados ainda no local.

Em seguida, ela foi encaminhada ao Hospital Unimed para avaliação médica.

Após exames e atendimento, a gestante e o bebê foram avaliados e passam bem. Ambos receberam alta hospitalar.

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