Uma gestante de oito meses foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros após capotar o carro na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba, na manhã desta quarta-feira (23). O acidente ocorreu por volta das 7h, no sentido interior–São Paulo.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a motorista perdeu o controle do veículo, bateu contra a defensa metálica da rodovia e, em seguida, capotou.
O acidente foi registrado pela câmera veicular particular de um bombeiro que passava pela rodovia naquele momento.
Ferimentos leves
Equipes do 20º Grupamento de Bombeiros atenderam a ocorrência. A gestante sofreu ferimentos leves e recebeu os primeiros cuidados ainda no local.
Em seguida, ela foi encaminhada ao Hospital Unimed para avaliação médica.
Após exames e atendimento, a gestante e o bebê foram avaliados e passam bem. Ambos receberam alta hospitalar.
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