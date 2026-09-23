Uma gestante de oito meses foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros após capotar o carro na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba, na manhã desta quarta-feira (23). O acidente ocorreu por volta das 7h, no sentido interior–São Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a motorista perdeu o controle do veículo, bateu contra a defensa metálica da rodovia e, em seguida, capotou.

O acidente foi registrado pela câmera veicular particular de um bombeiro que passava pela rodovia naquele momento.

Ferimentos leves