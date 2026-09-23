Confira os velórios e sepultamentos programados para esta quarta-feira (23), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.
CÍCERO ABILIO SANTANA – Araçatuba
Idade: 40 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 22/09/2026, às 20h
Sepultamento: 23/09/2026, às 16h30
Local: Cemitério Jardim da Luz
ALDA MARIA MACEDO – Birigui
Idade: 69 anos
Velório: Capela Cardassi de Birigui
Data: 23/09/2026, às 9h
Sepultamento: 23/09/2026, horário não definido
Local: Cemitério Saudade, em Birigui
JOSÉ DOMINGOS DA SILVA – Birigui
Idade: 70 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data: 23/09/2026, às 5h
Sepultamento: 23/09/2026, às 15h
Local: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
WANDERLEY GOUVEIA – Birigui
Idade: 82 anos
Velório: Capela Bom Pastor (Sala 5)
Data: 23/09/2026, às 8h
Sepultamento: 23/09/2026, às 15h
Local: Cemitério Fênix
ORANDIR RIBEIRO – Valparaíso e Bilac
Idade: 64 anos
Velório: Velório Municipal de Valparaíso
Data: 23/09/2026, às 8h
Sepultamento: 23/09/2026, às 16h30
Local: Cemitério Municipal de Bilac
Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.
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