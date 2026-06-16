O brasileiro Tiago Splitter foi anunciado nesta terça-feira, 16, como novo técnico do Chicago Bulls. A confirmação foi feita pela franquia por meio das redes sociais. Splitter assume o cargo após comandar o Portland Trail Blazers na última temporada da NBA, conduzindo a equipe aos playoffs e alcançando resultados inéditos para um treinador brasileiro na principal liga de basquete do mundo.
A contratação marca mais um passo na trajetória ascendente de Splitter como treinador. No Portland Trail Blazers, ele assumiu o comando interinamente e encerrou a temporada com 42 vitórias e 40 derrotas, garantindo a sétima colocação da Conferência Oeste e uma vaga nos playoffs.
O feito foi histórico. Splitter tornou-se o primeiro técnico brasileiro a comandar uma equipe nos playoffs da NBA. O desempenho ocorreu durante um período de instabilidade da franquia, provocado pelas acusações envolvendo o então treinador Chauncey Billups.
Campanha histórica em Portland
A passagem do brasileiro pelos Trail Blazers também ficou marcada por recordes internos da organização. Splitter foi o primeiro treinador da franquia a estrear com uma campanha vencedora desde Maurice Cheeks, na temporada 2001-2002.
Ele também se tornou o primeiro técnico a conquistar uma vitória nos playoffs em sua temporada de estreia no comando da equipe desde Mike Dunleavy, em 1997-98.
Sob sua liderança, Portland registrou uma das dez melhores defesas da NBA nos últimos 51 jogos da temporada regular. Nesse período, a equipe acumulou 30 vitórias e 21 derrotas.
O trabalho desenvolvido pelo treinador recebeu reconhecimento dentro do elenco. Um dos destaques foi Deni Avdija, que conquistou sua primeira convocação para o All-Star Game durante a passagem de Splitter pelo comando da equipe.
Motivos da contratação
Segundo o Chicago Bulls, a escolha pelo brasileiro levou em consideração sua capacidade de desenvolver jogadores, o alinhamento com a filosofia da franquia e sua evolução dentro das comissões técnicas da NBA.
Além da experiência como treinador, Splitter possui sete temporadas como jogador da liga e conquistou um título da NBA pelo San Antonio Spurs.
“Ao longo do nosso processo de seleção, Tiago se destacou por sua inteligência no basquete, sua capacidade de se conectar e desenvolver jogadores, e pela maneira como suas equipes competem todas as noites. Ele venceu em todos os níveis do esporte, tanto como jogador quanto como técnico, em vários continentes, e acreditamos que sua visão se encaixa perfeitamente em nosso jovem elenco. Estamos animados para trabalhar com ele enquanto construímos a próxima era do basquete dos Bulls”, afirmou Bryson Graham, vice-presidente executivo de operações do Chicago Bulls.
Após o anúncio, Splitter também comentou a nova etapa da carreira.
“Quero agradecer a Jerry, Michael, Bryson e a toda a organização do Chicago Bulls pela oportunidade de liderar esta franquia histórica. Os Bulls representam tudo o que eu amo neste esporte: uma tradição de orgulho, uma cidade apaixonada e um grupo jovem e ambicioso de jogadores prontos para crescer. Sou grato pela confiança que esta organização depositou em mim e mal posso esperar para começar a trabalhar em Chicago”, declarou.
Trajetória na NBA
Selecionado pelo San Antonio Spurs com a 28ª escolha geral do Draft de 2007, Splitter construiu uma carreira de destaque como jogador antes de migrar para a área técnica.
Após encerrar a trajetória nas quadras, ingressou no Brooklyn Nets em 2018, atuando como olheiro e integrante da equipe de desenvolvimento de jogadores.
Posteriormente, trabalhou como assistente técnico do Houston Rockets na temporada 2023-24, sob o comando de Ime Udoka.
Na sequência, assumiu o Paris Basketball durante a temporada 2024-25 da Euroliga. Depois, retornou à NBA para atuar como principal assistente de Chauncey Billups no Portland Trail Blazers, experiência que antecedeu sua chegada ao comando do Chicago Bulls.
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