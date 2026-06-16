O brasileiro Tiago Splitter foi anunciado nesta terça-feira, 16, como novo técnico do Chicago Bulls. A confirmação foi feita pela franquia por meio das redes sociais. Splitter assume o cargo após comandar o Portland Trail Blazers na última temporada da NBA, conduzindo a equipe aos playoffs e alcançando resultados inéditos para um treinador brasileiro na principal liga de basquete do mundo.

A contratação marca mais um passo na trajetória ascendente de Splitter como treinador. No Portland Trail Blazers, ele assumiu o comando interinamente e encerrou a temporada com 42 vitórias e 40 derrotas, garantindo a sétima colocação da Conferência Oeste e uma vaga nos playoffs.

O feito foi histórico. Splitter tornou-se o primeiro técnico brasileiro a comandar uma equipe nos playoffs da NBA. O desempenho ocorreu durante um período de instabilidade da franquia, provocado pelas acusações envolvendo o então treinador Chauncey Billups.

Campanha histórica em Portland