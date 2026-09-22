A Prefeitura de Araçatuba regulamentou as normas para arborização urbana em áreas públicas do município, estabelecendo procedimentos para poda, corte, plantio, fiscalização e compensação ambiental.

O Decreto nº 24.710, de 17 de setembro de 2026, publicado no sábado (19), regulamenta a Lei Municipal nº 8.955/2025. O texto foi assinado pelo prefeito Lucas Zanatta durante o 2º Fórum Raízes do Futuro, realizado na quinta-feira (17), no auditório do Senai.

Com a regulamentação, a SMMAS (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade) passa a contar com procedimentos específicos para fiscalizar a arborização em áreas urbanas de domínio público e conduzir processos administrativos relacionados a intervenções em árvores.

Multas de até R$ 5 mil