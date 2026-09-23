Um leilão promovido pelo Detran-SP vai disponibilizar 668 lotes de veículos recolhidos por infrações de trânsito em Catanduva, aproximadamente 190 km de Araçatuba. O certame começa no dia 28 de setembro e será dividido em três etapas, conforme a condição dos veículos.



Do total, 116 veículos estão classificados como conservados, podendo voltar a circular após a regularização. O lote inclui carros e motocicletas. Outros 375 lotes são de sucatas aproveitáveis para desmonte, enquanto 177 correspondem a materiais classificados como inservíveis, destinados à reciclagem e aos setores de fundição ou siderurgia.



Entre os veículos em condições de circulação, os lances iniciais previstos no edital partem de R$ 1.260 para motocicletas e de R$ 2.880 para automóveis. Os valores podem variar conforme as características e o estado de conservação de cada unidade.

As sessões serão realizadas nos dias 28 e 30 de setembro e 2 de outubro, seguindo a divisão entre veículos conservados, sucatas aproveitáveis e sucatas inservíveis.