Um leilão promovido pelo Detran-SP vai disponibilizar 668 lotes de veículos recolhidos por infrações de trânsito em Catanduva, aproximadamente 190 km de Araçatuba. O certame começa no dia 28 de setembro e será dividido em três etapas, conforme a condição dos veículos.
Do total, 116 veículos estão classificados como conservados, podendo voltar a circular após a regularização. O lote inclui carros e motocicletas. Outros 375 lotes são de sucatas aproveitáveis para desmonte, enquanto 177 correspondem a materiais classificados como inservíveis, destinados à reciclagem e aos setores de fundição ou siderurgia.
Entre os veículos em condições de circulação, os lances iniciais previstos no edital partem de R$ 1.260 para motocicletas e de R$ 2.880 para automóveis. Os valores podem variar conforme as características e o estado de conservação de cada unidade.
As sessões serão realizadas nos dias 28 e 30 de setembro e 2 de outubro, seguindo a divisão entre veículos conservados, sucatas aproveitáveis e sucatas inservíveis.
Quem quiser verificar os veículos pessoalmente poderá visitar o Pátio SOS, na Rua Guarujá, nº 294, Jardim Alpino, em Catanduva. A visitação ocorre entre os dias 21 e 25 de setembro e permite apenas a avaliação visual dos lotes.
Os interessados também podem realizar pré-lances. Essa etapa começou em 21 de setembro e antecede as sessões públicas. As ofertas podem ser superadas por outros participantes durante o processo de disputa.
As inscrições precisam ser realizadas com pelo menos 48 horas de antecedência da sessão correspondente, conforme as regras estabelecidas no edital. Os lances serão feitos pela plataforma da organizadora do leilão. (https://www.bomnegocioleiloes.com.br/)
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