O cenário na Associação Esportiva Araçatuba (AEA) ganhou novos contornos na manhã deste domingo (12), com o afastamento do presidente executivo Rodrigo Francisco da Silva. A decisão foi tomada por unanimidade pelo Conselho Deliberativo da entidade, após a conclusão de um processo interno de impedimento.

A medida é resultado de um procedimento iniciado oficialmente no dia 3 de março, quando o presidente do Conselho, Michael Luís Correia, formalizou a abertura do processo com base no artigo 64 do Estatuto Social da associação.

De acordo com o documento, pesaram contra o dirigente indícios de danos relevantes ao patrimônio e à imagem da AEA, além da reprovação das contas de sua gestão e possíveis violações às normas estatutárias do clube.