O cenário na Associação Esportiva Araçatuba (AEA) ganhou novos contornos na manhã deste domingo (12), com o afastamento do presidente executivo Rodrigo Francisco da Silva. A decisão foi tomada por unanimidade pelo Conselho Deliberativo da entidade, após a conclusão de um processo interno de impedimento.
A medida é resultado de um procedimento iniciado oficialmente no dia 3 de março, quando o presidente do Conselho, Michael Luís Correia, formalizou a abertura do processo com base no artigo 64 do Estatuto Social da associação.
De acordo com o documento, pesaram contra o dirigente indícios de danos relevantes ao patrimônio e à imagem da AEA, além da reprovação das contas de sua gestão e possíveis violações às normas estatutárias do clube.
Notificado à época, Rodrigo teve prazo de cinco dias para apresentar defesa, podendo anexar documentos e provas para contestar as acusações. Após a análise do material e o trâmite interno, o caso foi levado à assembleia geral extraordinária.
Durante a reunião realizada neste domingo, os conselheiros optaram, de forma unânime, pelo afastamento do presidente, consolidando uma das decisões mais impactantes recentes na história administrativa da entidade.
Com o cargo agora vago, a AEA deve seguir os protocolos previstos em seu estatuto para reorganizar a direção e garantir a continuidade das atividades esportivas e administrativas do clube.
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