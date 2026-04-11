A concessionária GS Inima Samar segue em uma corrida contra o tempo para restabelecer o funcionamento de uma adutora danificada que atravessa o Córrego Machadinho. O problema, provocado pelas fortes chuvas registradas na noite de quarta-feira (8), comprometeu a estrutura de sustentação da tubulação e impacta diretamente o abastecimento de água.

Desde a tarde desta sexta-feira (10), equipes técnicas atuam no local realizando testes e intervenções, mas enfrentam um obstáculo crítico: a instabilidade do solo, que impede a consolidação segura da estrutura emergencial instalada.

Segundo a empresa, o volume de chuva causou o colapso do suporte de concreto que sustentava a adutora sobre o córrego. Após horas de trabalho intenso, foi implantada uma base provisória para manter a tubulação, porém a estrutura ainda não oferece estabilidade total.