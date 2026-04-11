A concessionária GS Inima Samar segue em uma corrida contra o tempo para restabelecer o funcionamento de uma adutora danificada que atravessa o Córrego Machadinho. O problema, provocado pelas fortes chuvas registradas na noite de quarta-feira (8), comprometeu a estrutura de sustentação da tubulação e impacta diretamente o abastecimento de água.
Desde a tarde desta sexta-feira (10), equipes técnicas atuam no local realizando testes e intervenções, mas enfrentam um obstáculo crítico: a instabilidade do solo, que impede a consolidação segura da estrutura emergencial instalada.
Segundo a empresa, o volume de chuva causou o colapso do suporte de concreto que sustentava a adutora sobre o córrego. Após horas de trabalho intenso, foi implantada uma base provisória para manter a tubulação, porém a estrutura ainda não oferece estabilidade total.
Diante do cenário, os trabalhos seguem de forma ininterrupta durante a madrugada, com o objetivo de viabilizar o bombeamento de água da estação de tratamento até o Reservatório Bom Tempo - etapa essencial para normalizar a distribuição aos imóveis.
Enquanto o sistema não é totalmente restabelecido, a concessionária reforçou o atendimento emergencial com caminhões-pipa. A prioridade é atender unidades de saúde, escolas e moradores em situação mais vulnerável, como idosos e pessoas acamadas.
Os pedidos de abastecimento emergencial podem ser feitos pelo telefone 0800 770 22 95 ou pelo WhatsApp (11) 95020-6424.
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