A Prefeitura de Araçatuba decidiu agir com rigor após a prolongada falta de água que atingiu 21 bairros da cidade. A administração municipal informou que solicitou à Agência Reguladora e Fiscalizadora - Daea - a aplicação de multa contra a GS Inima Samar, responsável pelos serviços de abastecimento e saneamento.

O problema teve início por volta das 23h do dia 8 de abril e só foi solucionado na tarde deste sábado (11), após a conclusão do reparo na rede danificada. Apesar disso, o fornecimento de água ainda deve levar algumas horas para ser totalmente restabelecido, com previsão de normalização apenas no começo da noite.

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