A Prefeitura de Araçatuba decidiu agir com rigor após a prolongada falta de água que atingiu 21 bairros da cidade. A administração municipal informou que solicitou à Agência Reguladora e Fiscalizadora - Daea - a aplicação de multa contra a GS Inima Samar, responsável pelos serviços de abastecimento e saneamento.
O problema teve início por volta das 23h do dia 8 de abril e só foi solucionado na tarde deste sábado (11), após a conclusão do reparo na rede danificada. Apesar disso, o fornecimento de água ainda deve levar algumas horas para ser totalmente restabelecido, com previsão de normalização apenas no começo da noite.
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Desde o início da crise, a Prefeitura afirma ter acompanhado de perto a situação, pressionando a concessionária por rapidez na solução. A interrupção afetou moradores e comerciantes em diversas regiões da cidade, gerando transtornos significativos no dia a dia da população.
Além da multa, o município também quer medidas concretas para evitar que episódios como esse se repitam. Foi solicitado à agência reguladora que exija da empresa um plano definitivo de melhorias, com prazos bem definidos, além de um relatório detalhado apontando os principais pontos críticos da rede - entre eles, a adutora responsável pelo abastecimento da Estação Bom Tempo.
A administração municipal classificou o episódio como inaceitável, destacando que a concessionária atua há mais de uma década na cidade e, ainda assim, levou cerca de 40 horas para concluir um reparo que impactou milhares de pessoas.
Por fim, a Prefeitura reforçou que seguirá adotando todas as medidas necessárias para responsabilizar a empresa, garantir os direitos da população e assegurar a qualidade de um serviço considerado essencial.
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