Uma colisão de grande impacto registrada na tarde dessa sexta-feira (10) terminou em morte na Rodovia Feliciano Sales Cunha, entre os municípios de Neves Paulista e Monte Aprazível.
O acidente envolveu um carro e uma motocicleta. A moto atingiu a lateral esquerda do automóvel, justamente no lado onde estava a condutora. O impacto foi tão forte que a motorista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
Com a gravidade da ocorrência, uma das faixas da rodovia precisou ser interditada para o atendimento das equipes de resgate e segurança, causando lentidão no trecho.
O motociclista sofreu ferimentos graves, foi entubado ainda durante o socorro e encaminhado com urgência ao Hospital de Base de São José do Rio Preto, onde permanece sob cuidados médicos.
Até o momento, as identidades das vítimas não foram oficialmente divulgadas. As circunstâncias do acidente devem ser apuradas.
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