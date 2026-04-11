Uma colisão de grande impacto registrada na tarde dessa sexta-feira (10) terminou em morte na Rodovia Feliciano Sales Cunha, entre os municípios de Neves Paulista e Monte Aprazível.

O acidente envolveu um carro e uma motocicleta. A moto atingiu a lateral esquerda do automóvel, justamente no lado onde estava a condutora. O impacto foi tão forte que a motorista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Com a gravidade da ocorrência, uma das faixas da rodovia precisou ser interditada para o atendimento das equipes de resgate e segurança, causando lentidão no trecho.