A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher de Birigui, cumpriu na última sexta-feira (10) um mandado de prisão preventiva contra um professor de 26 anos, investigado por crimes ligados à exploração sexual de crianças e adolescentes em Birigui.
De acordo com as investigações, o suspeito é apontado como responsável por armazenar e solicitar material de cunho pornográfico envolvendo menores, além de praticar aliciamento e assédio por meio virtual. Também há indícios de coação no curso do processo, que segue sob apuração.
O caso veio à tona após o registro de duas ocorrências que levantaram suspeitas sobre a conduta do docente. Conforme a polícia, ele se aproveitava da posição profissional para estabelecer proximidade com adolescentes, principalmente alunos, utilizando redes sociais e aplicativos de mensagens.
Durante a apuração, surgiram evidências de que o investigado solicitava imagens íntimas e, em algumas situações, oferecia dinheiro como forma de incentivo às vítimas.
Em um dos desdobramentos do inquérito, o próprio suspeito compareceu à unidade policial e entregou seu aparelho celular, posteriormente apreendido com autorização judicial. A perícia conseguiu recuperar conversas relevantes, mesmo após tentativas de exclusão dos conteúdos.
A análise do material revelou que o professor mantinha contato com vários adolescentes simultaneamente, em sua maioria entre 12 e 15 anos. As mensagens indicam pedidos recorrentes por conteúdo íntimo, envio de material de teor sexual e armazenamento dessas imagens, além de registros de transferências financeiras vinculadas às conversas.
As investigações também apontam um possível padrão de atuação, marcado pela aproximação gradual das vítimas, exploração da relação de confiança e repetição das condutas.
Há ainda indícios de tentativa de interferência no andamento do caso, o que continua sendo investigado.
O inquérito segue em andamento na Delegacia de Defesa da Mulher e nossa equipe continua acompanhando o desenrolar do caso e novas informações será divulgadas assim que possível.
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