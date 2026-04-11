A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher de Birigui, cumpriu na última sexta-feira (10) um mandado de prisão preventiva contra um professor de 26 anos, investigado por crimes ligados à exploração sexual de crianças e adolescentes em Birigui.

De acordo com as investigações, o suspeito é apontado como responsável por armazenar e solicitar material de cunho pornográfico envolvendo menores, além de praticar aliciamento e assédio por meio virtual. Também há indícios de coação no curso do processo, que segue sob apuração.

O caso veio à tona após o registro de duas ocorrências que levantaram suspeitas sobre a conduta do docente. Conforme a polícia, ele se aproveitava da posição profissional para estabelecer proximidade com adolescentes, principalmente alunos, utilizando redes sociais e aplicativos de mensagens.