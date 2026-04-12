Após dias de luta pela vida, o motociclista Eder Augusto Nascimento, de 50 anos, morreu na sexta-feira (10), na Santa Casa, em Araçatuba. Ele estava internado desde segunda-feira (6), quando sofreu um grave acidente de trânsito.

A colisão aconteceu no cruzamento da avenida Joaquim Pompeu de Toledo com a rua José Teodoro de Lima, um dos pontos movimentados da cidade.

Segundo o boletim de ocorrência, uma motocicleta Yamaha MT-03, ocupada por um jovem de 20 anos e uma passageira, seguia pela avenida quando teve a trajetória cruzada por uma Honda CG 150, conduzida por Eder, que também levava uma mulher na garupa.