13 de abril de 2026
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NÃO RESISTIU

Motociclista morre após acidente e internação em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Eder Augusto Nascimento, de 50 anos, morreu após acidente em Araçatuba
Eder Augusto Nascimento, de 50 anos, morreu após acidente em Araçatuba

Após dias de luta pela vida, o motociclista Eder Augusto Nascimento, de 50 anos, morreu na sexta-feira (10), na Santa Casa, em Araçatuba. Ele estava internado desde segunda-feira (6), quando sofreu um grave acidente de trânsito.

A colisão aconteceu no cruzamento da avenida Joaquim Pompeu de Toledo com a rua José Teodoro de Lima, um dos pontos movimentados da cidade.

Segundo o boletim de ocorrência, uma motocicleta Yamaha MT-03, ocupada por um jovem de 20 anos e uma passageira, seguia pela avenida quando teve a trajetória cruzada por uma Honda CG 150, conduzida por Eder, que também levava uma mulher na garupa.

Com o impacto, Eder sofreu ferimentos graves, com múltiplas escoriações pelo corpo, e foi socorrido em estado crítico. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu e teve a morte confirmada na sexta-feira.

Além da vítima, outras três pessoas ficaram feridas. A jovem que estava na garupa da MT-03 foi encaminhada ao hospital da Unimed, enquanto os demais envolvidos receberam atendimento no pronto-socorro da Santa Casa.

Durante a ocorrência, a polícia constatou que a motocicleta conduzida por Eder estava com o licenciamento vencido. O veículo foi apreendido e levado ao pátio.

A perícia técnica esteve no local para apurar as circunstâncias do acidente, que ainda serão investigadas pelas autoridades.

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