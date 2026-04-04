05 de abril de 2026
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DECISÃO DO CONSELHO

AEA inicia processo de impedimento contra presidente

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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AEA
Conselho aponta falhas na gestão e possível dano à imagem da entidade
Conselho aponta falhas na gestão e possível dano à imagem da entidade

O presidente da Associação Esportiva Araçatuba (AEA), Rodrigo Francisco da Silva, foi oficialmente comunicado sobre a abertura de um processo de impedimento em seu desfavor. A notificação foi realizada pelo presidente do Conselho Deliberativo da entidade, Michael Luís Correa, com base em solicitação encaminhada ao colegiado e conforme as diretrizes estabelecidas no Estatuto Social.

Segundo o documento, dvulgado à imprensa nesta sexta-feira (3), a medida está respaldada no artigo 64 do Estatuto, que trata das situações que podem levar ao impedimento de dirigentes. Entre os pontos levantados estão possíveis prejuízos relevantes ao patrimônio ou à imagem da associação, além da reprovação das contas referentes à atual gestão e indícios de descumprimento de normas internas.

A notificação também estabelece que o presidente terá o prazo de até cinco dias, contados a partir do recebimento do comunicado, para apresentar sua defesa. Nesse período, ele poderá encaminhar documentos e demais elementos que julgar necessários para sustentar sua posição.

Após a apresentação, ou não, da defesa, o processo seguirá para análise e emissão de parecer. Na sequência, o caso será levado à deliberação do Conselho Deliberativo, respeitando os procedimentos previstos no estatuto da entidade.

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